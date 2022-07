Köln (ots) -WDR Extra "Hitze und Trockenheit in NRW"In vielen Orten Nordrhein-Westfalens steigt das Thermometer heute auf 40 Grad Celsius. Die hohen Temperaturen machen vielen Menschen zu schaffen. Der WDR schaut heute um 20:15 Uhr in einer Sondersendung, wie der Westen mit der extremen Wetterlage klarkommt.Live-Reporter:innen sind für WDR Extra im ganzen Land unterwegs und besuchen zum Beispiel eine Wakeboard-Anlage in Düren sowie die Rheinkirmes in Düsseldorf. Hier haben die Sanitäter:innen in diesen Tagen viel mit Kreislaufproblemen der Besucherinnen und Besucher zu tun. Außerdem berichten die Reporter:innen aus einem Ferienzeltlager im Bergischen Land, wo sich Kinder in einem Wasserparcour abkühlen können. Der WDR blickt aber auch auf die Gefahren, die Hitze und Trockenheit für die Menschen im Land mit sich bringen: Für die Bewohner:innen eines Seniorenheims in Hilden gibt es nicht genug Abkühlung. Moderiert wird das WDR Extra (Redaktion: Sandra Peters) von Susanne Wieseler und Michael Dietz.WDR Extra "Hitze und Trockenheit in NRW"WDR Fernsehen19.07.202220:15 UhrSendehinweis: Mit extremen Wetterlagen befasst sich zudem auch die Fernsehdokumentation "Leben bei 50 °C - Wenn Hitze zur Bedrohung wird" aus der Reihe "Die Story" (WDR Fernsehen, Mittwoch, 27.07.2022, 22:15 Uhr und schon jetzt in der ARD Mediathek).Pressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5276951