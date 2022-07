Für First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) hat am 1. Juli bereits das neue Geschäftsjahr begonnen. Zum Abschluss des alten Geschäftsjahrs konnte das Unternehmen noch einmal seine Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern, denn im vierten Quartal des alten Geschäftsjahres, also vom März bis Juni 2022 wurde ein Rekordumsatz von 359.000 Australische Dollar (AUD) erzielt. Dadurch erhöhte sich der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 ...

