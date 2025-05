© Foto: Eagle - stock.adobe.com

Auch wenn die Werbeeinahmen zurückgegangen sind, so konnte Suchmaschinen-Riese Baidu einen überraschenden Umsatzanstieg dank seines KI-Cloud-Geschäfts vermelden.Der chinesische Internetriese hat am Mittwoch einen Umsatzanstieg im ersten Quartal gemeldet. Und zugleich einen neuen Rekord. Denn Baidu konnte Rückgänge im Werbegeschäft durch das Wachstum seines KI-Cloud-Segments ausgleichen. Dieses bietet Unternehmen Cloud-Computing, KI-basierte Lösungen und digitale Services - und entwickelte sich im ersten Quartal zum klaren Wachstumstreiber. Das Sytem ist vergleichbar mit Amazons AWS. Im vorbörslichen Handel legten die in den USA gelisteten Baidu-Aktien um mehr als 1,4 Prozent zu. Baidu …