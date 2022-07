Nach den Verlusten vom Vortag präsentiert sich die Börse in New York am Dienstag wieder erholt. Der Dow Jones steigt in der Eröffnungsphase um rund 0,8 Prozent, für den technologielastigen Nasdaq Composite geht es um 1,1 Prozent nach oben. Unterstützend wirken sich für den Handel die bislang veröffentlichten Q2-Zahlen aus. Statistiken zufolge haben zwei Drittel der Unternehmen mit ihren Zahlen positiv überrascht.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

