Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank befindet sich nach wie vor in einer Zwickmühle, so Gergely Majoros, Mitglied des Investment Committees bei Carmignac.Ihre Aufgabe werde es sein, sich in einer Situation zurechtzufinden, in der die starke Inflation, die im Juni höher als erwartet ausgefallen sei, und den sich verdichtenden Wolken aufgrund der Gaslieferungen aus Russland aufeinanderprallen würden. Vor dem Hintergrund eines potenziell rezessiven Umfelds müsse die EZB über ihre Aufgabe nachdenken, für Normalisierung zu sorgen. Sollte die wirtschaftliche Fragilität in Europa zu einer weiteren Euro-Schwäche führen, würde dies eine weitere Belastung für die EZB darstellen. In diesem Zusammenhang würden Flexibilität und opportunistisches Management für die Anleger an den Zinsmärkten entscheidend bleiben. ...

