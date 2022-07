Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat in seiner heutigen Sitzung Juan Santamaría Cases einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) von HOCHTIEF gewählt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...