Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro ist heute eine der Hauptwährungen mit der besten Performance, so die Experten von XTB.Die Gemeinschaftswährung habe aufgewertet, nachdem Medienberichte aufgetaucht seien, die darauf hingedeutet hätten, dass die EZB bereits in dieser Woche aus dem Bereich der Negativzinsen heraustreten könnte. Reuters habe berichtet, dass EZB-Mitglieder während eines Treffens später in dieser Woche (Donnerstag) diskutieren würden, ob sie eine Zinserhöhung um 25 oder 50 Basispunkte vornehmen sollten. Bei letzterer Option würde der Zinssatz der EZB-Einlagenfazilität von derzeit -0,50% auf 0,00% steigen. Die Geldmärkte würden derzeit eine 60-prozentige Chance auf eine Bewegung um 50 Basispunkte einpreisen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Reuters angedeutet habe, dass die Gespräche noch andauern würden, nicht dass eine Entscheidung getroffen worden sei. Abgesehen davon und angesichts der historisch zurückhaltenden Haltung der EZB würden die Chancen hoch bleiben, dass die EZB an einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte festhalte. ...

