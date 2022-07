ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta vor Quartalszahlen von 273 auf 245 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Facebook-Mutter für die Jahre 2022 und 2023. Er erwarte nur noch ein geringes Wachstum der Werbeeinnahmen im dritten Quartal und einen Rückgang im vierten. Dennoch verweist er auf Innovationen, die künftig wieder Potenzial für besser als erwartete Werbeeinnahmen bieten dürften, und darauf, dass das langfristige Monetarisierungspotenzial anderer Dienste wie Messenger und WhatsApp unterschätzt werde./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 12:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

