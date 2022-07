Johnson & Johnson mit Prognosesenkung - Ausblick: Netflix meldet Quartalsergebnisse

Werbung



Der Konzern legte heute sein Zahlenwerk zum vergangenen zweiten Quartal offen. Außerdem: Streamingdienst Netflix nachbörslich mit Quartalszahlen.



Der Pharmakonzern gewährte am Dienstagmittag Einblicke in die Bücher zum vergangenen Quartal des aktuellen Geschäftsjahres. Während die Gesamterlöse um drei Prozent auf etwa 24 Milliarden US-Dollar zulegten, verzeichnete der Pharmariese einen Rückgang des Nettoergebnisses um etwa 25 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Dies sei in erster Linie auf höhere Steuerrückstellungen und gestiegene Kosten zurückzuführen. Darüber hinaus senkte das Unternehmen aufgrund des starken Dollars seine Prognose für das weitere Geschäftsjahr. Man rechne laut eigenen Aussagen mit 93,3 bis 94,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 10 bis 10,10 US-Dollar.

Das Unternehmen bekräftigte weiterhin seine Bestrebungen, im kommenden Jahr die Konsumgütersparte, die u.a. für Produkte wie Listerine bekannt ist, vom Kerngeschäft abzuspalten.





Ebenfalls heute die Quartalsergebnisse präsentieren wird darüber hinaus der Streaming-Gigant Netflix. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit werden die Zahlen erwartet. Zuletzt machte Netflix Schlagzeilen mit der Entlassung von über 450 Mitarbeitern. Der steigende Konkurrenzdruck und die anhaltend hohe Inflation hätten den Konzern nach eigenen Angaben zu diesen Maßnahmen gedrängt. Anfang des Jahres verzeichnete der Konzern erstmals sinkende Nutzerzahlen und ein stark abflachendes Umsatzwachstum, worauf der Aktienkurs um fast 30 Prozent einbrach. Die heutige Unternehmenspräsentation wird vor allem im Hinblick auf die Entwicklung der Nutzerzahlen mit Spannung erwartet. Zudem wolle das Management einige Maßnahmen vorstellen, wie dem jüngsten Rückgang künftig entgegengewirkt werden könne.

