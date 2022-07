FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Spekulationen über eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 haben den Dax am Dienstagnachmittag nach oben getrieben. Der deutsche Leitindex übersprang kurzzeitig deutlich die Marke von 13 300 Punkten und legte zuletzt noch um 2,4 Prozent auf 13 273,54 Zähler hoch. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

Zwei mit den Exportplänen vertraute Quellen sagten dem Bericht zufolge, dass die russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der geplanten Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen würden. Auch europaweit kam diese Nachricht gut an: Der EuroStoxx 50 zog um 1,96 Prozent auf 3580,74 Zähler an und auch in Paris und London wurden deutliche Gewinne verzeichnet./ck/he

DE0008469008, EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545