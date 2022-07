Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Es ist kein Geheimnis, dass hochwertige Smart-Home-Produkte uns nicht nur dabei helfen, unser tägliches Leben effizienter zu gestalten, sondern auch ein komfortableres Wohnerlebnis bieten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der weltweite Smart-Home-Markt boomt und immer mehr Verbraucher ihr Zuhause mit der neuesten Technologie ausstatten wollen.Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) hat es den Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Smart-Home-Einstellungen zu erleben, die früher unvorstellbar waren. Jetzt können Sie die Klimaanlage in Ihrem Wohnzimmer aus der Ferne einschalten, während Sie von der Arbeit nach Hause fahren; Sie können das Licht automatisch einschalten lassen, wenn Sie an Ihrer Haustür ankommen, ohne einen Knopf zu drücken; bevor Sie einen Kuchen backen, können Sie den Ofen per Sprachbefehl auf 180 Grad vorheizen. Diese Anwendungsszenarien werden es den Verbrauchern ermöglichen, die durch intelligente Geräte geschaffene höhere Lebensqualität zu erleben und so zu Smart-Home-Fans zu werden - genau das ist es, was Smart-Home-Marken erreichen wollen.Aufgrund dieses Trends wird Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein führender Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, hat die BornSmart-Kampagne über soziale Medienplattformen wie YouTube, LinkedIn und Twitter gestartet. Das Thema wurde von der Idee abgeleitet, dass intelligente Geräte aufgrund ihrer eingebauten künstlichen Intelligenz bereits "intelligent" sind.Die Kampagne wurde am 12. Juli anlässlich des Amazon Prime Day 2022 gestartet und wird bis Mitte August laufen. Die Kampagne wird von Tuya-Markenpartnern auf der ganzen Welt unterstützt und findet in mehr als 10 Ländern statt, darunter in den USA, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Singapur, Indien, Thailand, Mexiko und Brasilien.Die Kampagne bietet Tuya-Partnern weltweit die Möglichkeit, ihre neuesten Smart-Home-Produkte in ihren lokalen Märkten zu präsentieren und den Verbrauchern die Botschaft zu vermitteln: Smart-Home-Geräte sind keine Nice-to-haves, sondern eine intelligente Wahl, in die es sich zu investieren lohnt.Tuya Smart wird mit Influencern aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um smarte Produkte durch Unboxing-Videos auf Social-Media-Plattformen zu testen. Wenn Sie Tuya Smart auf LinkedIn und Twitter folgen, können Sie sich die Videos ansehen, um mehr über die Vorteile und Highlights der vorgestellten intelligenten Produkte zu erfahren. Sie können auch Gutscheine erhalten und haben die Chance, Smart-Home-Produkte zu gewinnen, wenn sie die Videos mit Freunden teilen.Die Kampagne zielt darauf ab, die sozialen Medien zu nutzen, um eine enge Beziehung zwischen den Marken für intelligente Produkte und den Verbrauchern herzustellen. Durch die Teilnahme an dieser Kampagne können die Partner von Tuya eine größere Anzahl potenzieller Verbraucher direkt erreichen - insbesondere die jüngere Generation, die die Hauptkäufer der Zukunft sind. Sie werden auch in der Lage sein, ständig mit ihren Zielnutzern in den sozialen Medien zu interagieren.Zahlreiche Markenpartner von Tuya Smart haben sich an der Kampagne beteiligt, darunter weltweit führende Unternehmen wie Calex (eine europäische Beleuchtungsmarke), Nedis (ein in der EU führender Großhändler, der in ganz Europa und darüber hinaus intelligente Lösungen im Bereich Elektronik anbietet), Wipro Consumer Care and Lighting (ein globales Unternehmen für Konsumgüter), bekannte Smart-Home-Marken wie Lloyd's (Mexiko), BARDI (Indonesien), der bekannte australische Online-Händler Kogan und viele andere.Die Teilnahme dieser Partner hat die Kampagne zu einer reichhaltigen und vielfältigen Präsentation von Smart-Home-Produkten gemacht, darunter Beleuchtung, Elektrogeräte, IPCs und andere meistverkaufte Smart-Home-Kategorien.Darüber hinaus wird diese Kampagne den globalen Markenpartnern von Tuya Smart weiterhin dabei helfen, ihren Kunden das modernste Smart-Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus wird sie das Bewusstsein für den intelligenten Lebensstil schärfen, den Markenwert steigern und die Marketingressourcen für die Partner entlang der gesamten Kette erweitern und so zum gemeinsamen Wohlstand der globalen Smart-Home-Branche beitragen. Wir können uns also auf BornSmart und die fantastische Zusammenarbeit zwischen Tuya Smart und seinen Partnern freuen!Über Tuya SmartTuya Smart (NYSE: TUYA, HKG: 2391) ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, unser Leben intelligenter zu machen. Tuya bietet dazu eine Cloud-Plattform an, die eine Reihe von Geräten über das IoT miteinander verbindet. Durch die Entwicklung von Konnektivitätsstandards überbrückt Tuya die intelligenten Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten in einer breiten Palette von intelligenten Geräten und Branchen. Tuya-Lösungen ermöglichen es Partnern und Kunden, den Wert ihrer Produkte zu steigern und das Leben der Verbraucher durch den Einsatz von Technologie zu erleichtern. Durch sein wachsendes kommerzielles SaaS-Geschäft bietet Tuya intelligente Geschäftslösungen für eine breite Palette von Branchen. Die Plattform des Unternehmens stützt sich auf branchenführende Technologie mit strengem Datenschutz und Sicherheit. Tuya arbeitet mit führenden Fortune-500-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, um Dinge intelligenter zu machen, darunter Philips, Schneider Electric, Lenovo und viele andere.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860962/Tuya_Born_Smart.jpgPressekontakt:Ge Bai,+86 13621364558,502114262@qq.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155291/5277060