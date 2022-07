TORONTO, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen seines anhaltenden Engagements, sein Portfolio in der Region zu stärken und auszubauen, freut sich Blue Diamond Resorts Cuba bekannt zu geben, dass es den Betrieb eines der renommiertesten Luxushotels in Havanna übernehmen wird. Das Hotel wird in Royalton Habana umbenannt und voraussichtlich am 1. August 2022 eröffnet.



Das Stadthotel mit 250 Zimmern bietet eine privilegierte Lage und eine herausragende Aussicht. Das direkt vor den Toren der Hauptstadt gelegene Royalton Habana besticht sowohl durch sein modernes Design als auch durch atemberaubende Aussichten von den Hotelzimmern, den drei Restaurants und Bars und vom Infinity Pool auf der Dachterrasse aus, mit Blick auf die Bucht von Havanna und auf das Castillo de San Salvador de la Punta, eine der drei bedeutenden Festungen von Havanna.

Das Hotel, das sich im Besitz der Grupo de Turismo Gaviota, einem der wichtigsten Tourismusunternehmen der Karibik befindet, wird exklusive Ausstattungen und Services bieten, die das Hotel zum idealen Ort für anspruchsvolle Reisende machen.

"Dieser Neuzugang in unserem Portfolio ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und die Region", erklärte Mohamad Fawzi, Geschäftsführer von Blue Diamond Resorts Cuba. "Das Royalton Habana ermöglicht uns, mit einem auf Luxus ausgerichteten Hotel, das den Gästen einzigartige Erlebnisse bietet, den Städtetourismus weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Benchmark-Hotel sowohl für Blue Diamond Resorts Cuba als auch für die Region sein wird", fügte er hinzu.

Zwar ist das Royalton Habana ist nicht das erste von Blue Diamond Resorts Cuba geführte Stadthotel, doch es ist das erste Stadthotel im Portfolio der Royalton Luxury Resorts.

Blue Diamond Resorts Cuba hat sich in der Karibik als Hotelkette mit dem schnellsten Wachstum etabliert. Sein Portfolio umfasst jetzt 36 Häuser mit mehr als 10.000 Zimmern. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Jahr ein erhebliches Wachstum. Erst vor wenigen Wochen gab Blue Diamond Resorts Cuba bekannt, dass das Unternehmen exklusiv die Tourismusregion Cayo Largo del Sur verwalten wird.

Buchen Sie jetzt Ihre Reise auf www.royaltonresorts.comoder im Reisebüro Ihrer Wahl und profitieren Sie von den Eröffnungsangeboten.

Über Blue Diamond Resorts

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Blue Diamond Resortsein beeindruckendes Portfolio von 45 Häusern und mehr als 18.000 Zimmern in zehn Ländern aufgebaut. Das Resort-Management-Unternehmen verfolgt einen proaktiven Ansatz zum Aufbau differenzierter Marken gemäß den Anforderungen der einzelnen Märkte. Das Angebot bedient verschiedene Budgets und Interessen - vom Luxus-Kurzurlaub für Erwachsene bis hin zum Familienurlaub mit viel Spaß. Die preisgekrönten All-In Luxury Royalton Luxury Resortsbieten erstklassigen Komfort wie All-In Connectivity, moderne Sports Event Guarantee und Wellnesseinrichtungen in den Hotelsuiten. Zu den Untermarken der Royalton Luxury Resorts gehören Hideaway at Royalton,ein Hotelresort nur für Erwachsene mit exklusiven Restaurants und komfortablen Unterkünften, sowie das stilvolle Lifestyle-Resort Royalton CHIC in bester Strandlage der Karibik. Auf Jamaika ermöglicht das Grand Lido Negrilden über 21-Jährigen einen gehobenen und luxuriösen FKK-Urlaub an einem abgelegenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet beeindruckende Urlaubserlebnisse für die ganze Famile, während Starfish Resortsseine Gäste durch ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis in günstiger Lage überzeugt. Planet Hollywood Hotels and Resortslädt seine Gäste zu Vacation Like A Star ein, mit fesselnden und interaktiven Erlebnissen sowie bekannten Popkultur-Elementen aus berühmten Filmen, Musik und Sport. Mystique by Royalton, verschiedene Resorts im Boutique-Stil, bietet individuelle Urlaubreisen und endlose Abenteuer in auffallend schönen Gegenden.

