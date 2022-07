Spekulationen, wonach die Gaslieferungen aus Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Nordsee-Pipeline Nord Stream 1 in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen, sorgen am Dienstagnachmittag für große Erleichterung am deutschen Aktienmarkt. Insbesondere die Aktie des Energieversorgers Uniper springt daraufhin kräftig an.Die Aktien von Uniper haben am Dienstag kräftig von Spekulationen über eine bevorstehende Wiederaufnahme der Gaslieferungen Russlands profitiert. Sie sprangen am Nachmittag ...

