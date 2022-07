Tagesausblick für 20.07.: DAX-Rally vor EZB-Entscheidung!

Richard Pfadenhauer,

Nach schwachen Vorgaben aus den USA starteten europäischer Leitindizes wie DAX, CAC40 und EuroStoxx50 mit Verlusten in die heutige Sitzung. Am späten Vormittag waren sie allerdings wieder aufgeholt und die Indizes schlossen in den Bereich des gestrigen Höchststands. Angesichts der anhaltend hohen Inflation im Euroraum - die Junirate stieg auf 8,6 Prozent - wird nun mit einer Zinserhöhung seitens der EZB um 50 Basispunkte erwartet. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.

Am Anleihemarkt positionierten sich die Investoren entsprechend. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 1,30 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere übersprang die Marke von drei Prozent. Bei den Edelmetallen blieb es heute hingegen ruhig. Der Goldpreis konnte sich knapp oberhalb von 1.700 US-Dollar halten. Der Ölpreis steckte weiterhin in der Range zwischen 98,50 US-Dollar und 107,60 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Delta Airlines stockte die Bestellung von A220 Flugzeugen bei Airbus auf. Bilfinger verlor nach negativen Analystenkommentaren zweistellig. Mercedes-Benz profitierte von positiven Analystenkommentare. Siemens bestätigte den Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. E.On und RWE wurden vom Übernahmeangebot des französischen Staates für EDF beflügelt. Besonders gefragt waren zudem Chemietitel wie BASF, Covestro, Lanxess und Wacker Chemie.

Die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf. In Europa öffnen unter anderem ASML Holding, Hella, Kone und Volvo die Geschäftsbücher. Aus den USA melden unter anderem Alcoa und Tesla Geschäftszahlen.

Wichtige Termine

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte Deutschland, Juni

Frühindikator für den deutschen Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten), Juni (vorläufig)

Erzeugerpreise Deutschland, Juni

Leistungsbilanz Euro-Zone in Frankfurt, Mai

Verbrauchervertrauen Euro-Zone in Brüssel, Juli (vorläufig)

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.800/13.010 Punkte

Kurz nach Handelsstart sank der DAX vorübergehend auf 12.825 Punkte. Dann nahmen jedoch die Bullen das Zepter in die Hand und schoben den Leitindex bis Mittag in den Bereich von 13.000 Punkte. Am Nachmittag ist der Knoten schließlich geplatzt und der Index eskalierte bis 13.300 Punkte. Die nächste Hürde baut sich nun im Bereich von 13.440 Punkten auf. Unterstützung findet der Index zwischen 12.800 und 13.010 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.11.2020 - 19.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.07.2014- 19.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR8BMD 3,51* 12.700 13.200 13.09.2022 DAX HR8BMH 2,89* 13.100 13.600 13.09.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2022; 17:25 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB09QP 1,79* 13.300 12.800 13.09.2022 DAX HR8BNV 3,01* 14.000 13.500 13.09.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2022 17:25 Uhr

