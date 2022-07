Die gemeinsame Lösung unterstützt das Engagement von SAP für den Schutz von Kundendaten bei der Nutzung einer Public Cloud

Thales kündigt eine neue Cloud-Datenschutzlösung an, mit der SAP-Kunden ihre sensiblen Daten von SAP-Anwendungen in Public-Cloud-Umgebungen schützen können. Gemeinsam bieten beide Unternehmen neue Funktionen an, die es Sicherheitsteams ermöglichen, die Kontrolle über ihre kryptografischen Schlüssel in Public Clouds zu wahren und zu zentralisieren und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu unterstützen.

Die Lösung ermöglicht es Kunden, das Potenzial der SAP-Technologie in der Cloud voll auszuschöpfen, indem sie sensible Daten mit einem erweiterten externen Schlüsselmanagement von Thales schützen. Das Management ist in SAP Data Custodian integriert, um SAP-Daten in Public-Cloud-Umgebungen zu kontrollieren und zu sichern.

"SAP Data Custodian wurde geschaffen, um unseren Kunden die Gewissheit zu geben, dass ihre Daten sicher sind, wenn sie eine Public Cloud nutzen", so Dr. Wasif Gilani, Vice President und Head of SAP Data Custodian. "Die Einführung des externen Schlüsselmanagement-Services von Thales unterstreicht unser Engagement für diese Aufgabe, da die unübertroffenen Schlüsselmanagement-Lösungen von Thales es unseren Kunden ermöglichen, die hochwertigen Schlüssel zu verwenden, die sie bei der Arbeit mit Data Custodian kennen und denen sie vertrauen."

Schaffung einer zentralen Kontrolle über SAP-Daten in der Public Cloud

SAP-Kunden können jetzt CipherTrust Cloud Key Manager von Thales nutzen, um externe Schlüsselmanagement-Services für SAP Data Custodian bereitzustellen. CipherTrust Cloud Key Manager gewährleistet das vollständige Management des Lebenszyklus von kryptografischen Schlüsseln und bietet ein zentralisiertes Schlüsselmanagement, um die Kontrolle über sensible SAP-Kundendaten in mehreren Public Clouds zu behalten.

Die Integration von CipherTrust Cloud Key Manager von Thales in SAP Data Custodian baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit beider Unternehmen bei Verschlüsselungs- und Tokenisierungslösungen auf. Mit CipherTrust Cloud Key Manager können SAP-Kunden sowohl native Cloud-Schlüssel verwalten als auch Bring Your Own Key (BYOK) und Hold Your Own Key (HYOK) unterstützen, um dem steigenden Bedarf von Unternehmen gerecht zu werden, ihre eigenen hochwertigen Schlüssel für die Nutzung in der Cloud zu pflegen und zu kontrollieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erreichen.

"Die Verantwortlichen für Cybersicherheit in Unternehmen wissen, dass externe Schlüsselmanagement-Lösungen für den Schutz wertvoller Datenbestände in der Cloud unerlässlich sind", erklärt Todd Moore, Vice President of Encryption Products bei Thales. "Die Integration von CipherTrust Cloud Key Manager von Thales und SAP Data Custodian erleichtert Anwendern das Management ihrer Multi-Cloud-Schlüssel auf führenden Cloud-Plattformen. Wir werden auch weiterhin mit Unternehmen wie SAP zusammenarbeiten, um die Datenschutzlösungen zu entwickeln, die für die Bedürfnisse unserer Kunden in aller Welt erforderlich sind."

Die Lösung "Bring Your Own Key" von Thales und SAP ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://cpl.thalesgroup.com/encryption/key-management/ciphertrust-cloud-key-manager

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und investiert in digitale und "Deep Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantentechnologie um eine zuversichtliche Zukunft zu schaffen, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft entscheidend ist. Der Kundenstamm umfasst Unternehmen, Organisationen und Regierungen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit. Die Lösungen, Dienstleistungen und Produkte der Thales Gruppe helfen ihnen dabei, ihre kritische Rolle zu erfüllen, wobei die Rücksicht auf den Einzelnen die treibende Kraft hinter allen Entscheidungen ist. Thales hat 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

