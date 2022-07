Laut Arthur Laffer, ehemaligem Wirtschaftsberater von Ronald Reagan und Donald Trump, brauche man Steuersenkungen und knappes Geld, um die Inflation zu zähmen. Denn so könne das Angebot an Waren und Dienstleistungen erhöht werden. Eine Rezession wäre da nicht nötig. Werden Steuern gesenkt, dann können Personen und Unternehmen mehr produzieren, dies wiederum verringert dann die Preise - und senkt die Inflation. Was die Fed macht, so Laffer, sei "sie wissen nicht, was sie tun". Heute erhöhen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...