Neue Hoffnung: Laut Insidern will Putin doch weiter Gas durch Nord Stream 1 liefern - das wäre ein extrem wichtiger Schritt zur Eindämmung der eskalierende Energiekrise in Deutschland! Noch ist das nicht sicher - aber der Dax und deutsche Energie-Aktien (Uniper, BASF etc.) heute mit einer satten Erleichterungs-Rally. Dass Deutschland in einer solchen Energiekrise ist, ...

