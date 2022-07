Nach einem späten Rückschlag am Vortag haben am US-Aktienmarkt endlich wieder die Bullen das Ruder übernommen und für kräftige Kursgewinne gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones hat am Dienstag rund 2,43 Prozent beziehungsweise 754 Punkte auf 31.827,05 Zähler zugelegt.Der marktbreite S&P 500 stieg derweil um 2,76 Prozent auf 3.936,69 Punkte, während der Nasdaq Composite 3,1 Prozent auf 11.713,15 Zähler gewann. Damit notieren alle drei US-Leitindizes nun wieder oberhalb ihrer 50-Tage-Linie - zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...