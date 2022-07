SUNNYVALE, Kalifornien, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende Wissensmanagement-Plattform für die Automatisierung der Kundeninteraktion, gab heute bekannt, dass ihre preisgekrönte Lösung für das Wissensmanagement - eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-management-software/) - sich jetzt nativ mit Microsoft SharePoint verbindet.



Unternehmen haben große Investitionen in SharePoint getätigt und fügen laut Microsoft jeden Monat 100 Petabyte an neuem Content hinzu. Enterprise Content Management (ECM)-Systeme wie SharePoint sind zwar vor allem auf die Optimierung der Zusammenarbeit, die Erstellung von Inhalten und die Speicherverwaltung ausgerichtet, bieten aber eine ungenutzte Automatisierungsmöglichkeit, um Benutzer zu personalisierten Antworten zu führen. Dies ist besonders wertvoll für Mitarbeiter in Kontaktzentren, wenn sie einen Kunden in der Leitung haben.

Der eGain Knowledge Hub, der auf KI und Analysen basiert, bietet eine umfassende und ganzheitliche Wissenslösung für das Digital-First-/Remote-First-Zeitalter. Mit diesem Konnektor liefert der eGain Knowledge Hub relevante Antworten, indem er auf mehrere SharePoint-Repositories zugreift und die Ergebnisse auf intelligente Weise auf Grundlage seiner eigenen Inhalte ergänzt.

"Kunden berichten uns, dass Sharepoint in ihrem Unternehmen Content-Silos aufbaut", sagte Ashu Roy, der CEO von eGain. "Unser Konnektor wird ihnen helfen, den Geschäftswert ihres SharePoint-Content zu erschließen."

Weitere Informationen



Microsoft AppSource: https://bit.ly/3AKs6Zk (https://bit.ly/3AKs6Zk)



eGain Marketplace: https://bit.ly/3yBG50x (https://bit.ly/3yBG50x)



eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-management-software/ (https://www.egain.com/products/knowledge-management-software/)



eGain Knowledge Innovation in 30 Days: https://bit.ly/3z0g9fB (https://bit.ly/3z0g9fB)

Über eGain



Unsere wissensbasierte Kundeninteraktionssoftware automatisiert Digital-First-Omnichannel-Erlebnisse für globale Marken. Die erstklassige Cloud-Plattform von eGain ist mit KI und Analytik ausgestattet und ermöglicht mühelose Customer Journeys mit virtueller Unterstützung, Self-Service für Kunden und modernen Tools für Kundendienstmitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com (http://www.egain.com/).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

eGain-Medienkontakt



Michael Messner

E-Mail: press@egain.com

Telefon: 408 636 4514