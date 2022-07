SoftServe, führende digitale Autorität und Beratungsfirma, hat bekanntgegeben, dass ihr Fonds "Open Eyes" jetzt globale Spenden für die Ukraine entgegen nimmt Als direkte Reaktion auf die russische Invasion hat der Fonds seine Kapazität erweitert, so dass internationale Beiträge für humanitäre Leistungen für Menschen aus der Ukraine angenommen werden können, die unter dem Konflikt leiden. Spenden sind von der Steuer befreit.

SoftServe hat von 1993 bis 2014 Wohltätigkeitsorganisationen und NGOs finanziell unterstützt. Der Fonds "Open Eyes" wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, Mitarbeiter zu befähigen, sich für die Entwicklung der Ukraine einzusetzen und Organisationen zu unterstützen, die sich aktiv für die Verbesserung des Landes einsetzen, indem sie kreative Ideen und Initiativen umsetzen, die von einer gemeinsamen Unterstützung getragen werden. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 liegt der Schwerpunkt von "Open Eyes" auf der Unterstützung der Menschen der Ukraine durch Deckung des kritischen Bedarfs in den am stärksten gefährdeten Gebieten. Mehr als 400 Mitarbeiter von SoftServe haben sich ehrenamtlich beteiligt. "Open Eyes" hat über sein Zentrum in Wroclaw, Polen, Geldmittel gesammelt und mehr als 320 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert. Diese erweiterten Kapazitäten machen es möglich, die Mittelbeschaffung deutlich zu steigern.

"Wir sind unserem Finanzsponsor und den globalen Gemeinschaften mehr als dankbar dafür, dass sie sich hinter unsere Freunde, Verwandten und Kollegen vor Ort in der Ukraine gestellt haben", sagte Taras Vervega, Leiter des "Open Eyes" Charity Fund. "Die internationale Ausweitung unserer Initiative ist eine weitere Möglichkeit zu zeigen, wie unsere Mitarbeiter sich zusammentun können, um unsere ehrenamtliche Arbeit und unseren humanitären Einsatz zu verstärken und die Menschen der Ukraine zu unterstützen."

Der Fonds "Open Eyes" bietet humanitäre Hilfe für die Ukraine in Form von Lebensmitteln und Medikamenten im ganzen Land. Dank Ecologistics, dem Finanzsponsor des Fonds, werden Spenden in den USA von der Steuer befreit sein.

"Unser Team bei Ecologistics in Kalifornien genießt das Privileg, bei diesem wichtigen, über den Ozean hinweg koordinierten humanitären Einsatz für die Menschen der Ukraine mit Open Eyes zusammenzuarbeiten und den Fonds zu unterstützen", sagte Michael Jencks, Vorstandsvorsitzender von Ecologistics.

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Instanz, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Geschäftsabläufe von Unternehmen und Softwarefirmen. Unsere Komplettlösungen und unser Fachwissen ermöglichen Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Wir befähigen Unternehmen und Softwareunternehmen, sich (wieder) von der Konkurrenz abzuheben, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich auf dem heutigen Markt zu behaupten, unabhängig davon, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Über Ecologistics

Ecologistics ist eine in Kalifornien ansässige gemeinnützige Gesellschaft des Typs 501(c)(3) mit dem Motto: "Convene-Collaborate-Act" ("Zusammenkommen, Zusammenarbeiten, Handeln"). Ecologistics erstellt Strategien, Tools und Vorlagen für Organisationen, die sich für ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wir entwickeln, realisieren und finanzieren Programme und Projekte, die Informationen liefern, die Zusammenarbeit fördern, Gespräche anregen, zum Handeln inspirieren und die Gemeinschaft einbeziehen.

