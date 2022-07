Partnerschaft stärkt Pläne von Green Street für weiteres Wachstum und Ausweitung der Produktinnovationen

Green Street (oder "das Unternehmen"), ein führende Anbieter von Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien, gab heute bekannt, dass TA Associates ("TA"), ein führendes, global aufgestelltes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, eine endgültige Vereinbarung über eine bedeutende Wachstumsinvestition in das Unternehmen unterzeichnet hat. Der derzeitiger Mehrheitseigentümer von Green Street, Welsh, Carson, Anderson Stowe ("WCAS"), ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Technologie- und Gesundheitsbranche, behält eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Todd Crockett, ein Managing Director bei TA, kommentierte: "Seit mehr als drei Jahrzehnten befindet sich Green Street auf einem stetigen Wachstumskurs, der auf den ausgezeichneten Produkten, dem kompetenten Team und dem Engagement für Kundenerfolg beruht. Wir sind der Überzeugung, dass aufbauend auf diesem starken Fundament eine beträchtliche Chance für weiteres organisches und anorganisches Wachstum existiert. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Green Street und WCAS bei der nächsten Phase der Entwicklung des Unternehmens."

Green Street Chief Executive Officer Jeffry Stuek, Jr. kommentierte: "Die Partnerschaft mit TA stärkt unsere Aufstellung für ein rasches Wachstum des Unternehmens. Unsere Pläne für anhaltende Produktinnovationen und Investitionen in unsere Mitarbeiter führen zu einer weiteren Stärkung unserer Strategie, mit äußerst robusten Informationen über Gewerbeimmobilien eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, die zur Maximierung der Erträge beiträgt. Wir engagieren uns dafür, unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten und das Spitzen-Kundenerlebnis bereitzustellen, das sich in unserem branchenführenden Net Promoter Score widerspiegelt."

Stuek führt das Unternehmen gemeinsam mit dem obersten Führungsteam weiter. "Mit dem Beginn dieses neuen Kapitels in unserer Unternehmensgeschichte denken wir auch an unsere unglaublich lohnende Partnerschaft mit WCAS zurück. Zusammen haben wir wichtige Meilensteine erreicht und wir wissen die erfahrene Unterstützung sehr zu würdigen. Dass WCAS weiter in Green Street investiert, macht ihr Vertrauen in unser Unternehmen deutlich", so Stuek.

Christopher J. Hooper, General Partner bei WCAS, kommentierte; "WCAS ist auf seine Investition in Green Street sehr stolz. In den drei Jahren auf unsere Investition folgenden Jahren haben Jeff und das Führungsteam eine bemerkenswerte Umgestaltung des Unternehmens geleitet, einschließlich der Beschleunigung des Wachstums durch Investitionen in Go-to-Market-Fähigkeiten, der Umstellung auf ein Abonnement-Erlösmodell, des Starts einer modernen SaaS-Plattform und des Abschlusses zweier strategischer Übernahmen. So beeindruckend die letzten Jahre für Green Street auch waren, für uns ist die Zukunft genauso spannend. Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit der Führungsgruppe und TA."

Jason Mironov, ein Managing Director bei TA, fügte hinzu: "Unser Team verfügt über fundiertes Know-how bei der Skalierung und Analyse von Immobiliendaten und in Hinblick auf Software-Unternehmen. Unserer Einschätzung nach ist TA deshalb der ideale Partner für Green Street. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Green Street bei der Förderung von Innovationen, Verbesserung des Produktangebots, Beschleunigung des Unternehmenswachstums und Expansion in neue Märkte."

Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigung erfolgt der Abschluss der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2022. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Berater

Evercore und Lazard fungieren als Finanzberater für Green Street und WCAS.

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital. Mit gezieltem Fokus auf fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen investiert TA in rentable, wachstumsstarke Unternehmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA in mehr als 560 Unternehmen in der ganzen Welt investiert. Ob als Mehrheits- oder Minderheitsinvestor, TA verfolgt einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um die Geschäftsleitungen dabei zu unterstützen, dauerhaften Wert in hochwertigen wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 47,5 Milliarden US-Dollar eingeworben. Mehr als 110 Investmentfachleute des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com

Über Welsh, Carson, Anderson Stowe

WCAS ist ein führendes US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf zwei Branchen: Technologie und Gesundheitswesen. Seit seiner Gründung im Jahr 1979 besteht die Strategie des Unternehmens darin, mit hervorragenden Führungsteams zusammenzuarbeiten und durch eine Kombination aus operativen Verbesserungen, Wachstumsinitiativen und strategischen Übernahmen einen Mehrwert für seine Investoren zu schaffen. WCAS hat Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 30 Milliarden Dollar an gebundenem Kapital aufgelegt und verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.wcas.com

Über Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von verwertbaren gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten zu den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine Saas-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

