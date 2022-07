Ernennung erfolgt im Rahmen des beschleunigten Wachstums des Daten- und Analysengeschäfts bei Alter Domus

Alter Domus, ein führender Anbieter von Lösungen für die Branche alternativer Investmentfonds, gab heute bekannt, dass Gus Harris, Head of AD Data Analytics, in das Group Executive Board (GEB) berufen wurde, wo er weiterhin dem Chief Executive Officer Doug Hart Bericht erstattet.

In dieser Rolle leitet Harris die Strategie von Alter Domus für Daten- und Analysenprodukte sowie die dafür zuständigen Teams, die neue Daten-Assets und -Produkte entwickeln, um Teilnehmern alternativer Märkte, darunter Risikomanager, Investment-Manager, Analysten und Supportfunktionen bei Anleger- und Vermögensverwalterkunden, wertsteigernde Lösungen bereitzustellen. Das Team wird den Kunden helfen, ihre Daten in eine moderne technologiefähige Umgebung zu überführen, damit sie sich durch ihre Fähigkeit, auf effiziente Weise aussagekräftige und zeitgerechte Erkenntnisse aus ihren wichtigsten Datensätzen zu gewinnen, einen Wettbewerbsvorteil aufbauen können.

Als Erweiterung unserer Bestrebungen im Bereich Daten und Analysen beaufsichtigt Harris die Weiterentwicklung unternehmenseigener Anwendungen zu Software-as-a-Service (SaaS) -Produkten, die die Reichweite von Alter Domus in das Mittel- und Front-Office seines wachsenden Kundenstammes weiter ausdehnen werden. Die frühe Produktentwicklung konzentrierte sich insbesondere auf Lösungen, die die betriebliche Unternehmensführung und Effizienz für Kunden verbessern, um das Risikomanagement, die Überwachung und das Wachstum ihrer alternativen Portfolios wirksamer zu gestalten. Das Team hat bereits mehrere Kunden angeworben, darunter auch neue Kunden und strategische Partnerschaften, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen, und wird bis zum Jahresende mehrere neu erstellte Produkte vorweisen können.

Gus Harris ist seit dem vergangenen Oktober bei Alter Domus tätig und hat ein erstklassiges Team zusammengestellt, um das Wachstum der Firma in diesem bedeutenden Bereich zu beaufsichtigen. Das Team verfügt über ausgedehnte Erfahrung beim Aufbau ähnlicher Lösungen für große Finanzinstitutionen weltweit und bringt erhebliche Kompetenzen mit modernen Big Data, Datenwissenschaften, Technologien und Produktverwaltungsbereichen mit. Die Mitglieder besitzen ausgereifte Fähigkeiten und kamen direkt von angesehenen Institutionen wie Amazon Web Services, Morgan Stanley, Moody's Analytics, KPMG und anderen etablierten multinationalen Konzernen zu Alter Domus.

"Technologie ist ein integrierter Bestandteil des Angebots von Alter Domus für seine Kunden, und Gus Harris bringt eine innovative und vorausschauende Vision in unsere Daten- und Analysendienstleistungen ein. Kunden stehen zunehmend unter Druck, ihre Daten besser zu verwalten und auszunutzen, was der Stimme und Perspektive von Gus auf dem Gruppenvorstandsniveau besonderes Gewicht verleiht", erklärte Doug Hart. "Gus bringt einen ausgeprägten Sinn für Führungsarbeit, Kollegialität und erhebliche Erfahrung in unser Führungsteam ein, wichtige Aspekte, die in relativ kurzer Zeit zur Katalyse des Wachstums und Angebots seines Teams beigetragen haben."

"Ich bin stolz darauf, dem Vorstand von Alter Domus beizutreten, und ich freue mich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dieser talentierten und dynamischen Gruppe von Geschäftsführern. Das Daten- und Analyseteam von Alter Domus besteht aus erfahrenen und praxisbewährten Branchenfachleuten und erlebt derzeit ein enormes Wachstum. Es engagiert sich bereits mit führenden General und Limited Partners in den Sektoren für Private Equity, Privatverschuldung einschließlich CLO-Manager und Investoren und im gewerblichen Immobilienbereich bei komplexen und bedeutsamen Projekten", so Gus Harris. "Darin zeigt sich die zunehmend wichtige Rolle, die Daten und Analysen in der Zukunft unseres Geschäftsbereichs spielen werden und auch in der Branche für alternative Anlagen insgesamt. Wenn der Markt an Reife gewinnt, wird die Nachfrage nach "besseren Daten" nur weiter ansteigen, und wir sind in einer extrem günstigen Ausgangsposition, um den Markt bei dieser Transformation zu unterstützen. Da Technologie im gesamten Spektrum unserer Datenlösungen von der Erfassung über die Analysen bis zur Bereitstellung eine wichtige Stellung einnimmt, freuen wir uns sehr, unseren Kunden helfen zu können, die Maßstäbe zu setzen, die ihr Geschäft auf eine solide Grundlage für nachhaltiges künftiges Wachstum stellen werden."

Bevor Gus Harris im September 2021 zu Alter Domus kam, war er ein Gründungsvorstandmitglied von Moody's Analytics, wo er bei der Erstellung mehrerer Hauptprodukte und -dienstleistungen mitwirkte, darunter strukturierte Finanzprodukte von Moody's, ESG-Daten- und Recherchendienste, Moody's DataHub (DaaS) und andere SaaS-Tools. Harris ist Inhaber der CPA- und CFA-Charter und besitzt höhere Studienabschlüsse im Finanzwesen von der Columbia Business School, in Risikomanagement und Statistik von der Stern School of Business der New York University sowie in Technologie von der Pace University.

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Sektoren Private Equity, Immobilien und Debt Capital Markets mit mehr als 3.600 Mitarbeitern in 36 Niederlassungen weltweit. Alter Domus ist ausschließlich auf alternative Finanzinstrumente spezialisiert und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienste, Kapitalverwaltung, Verrechnungspreise, Domizilierung, Verwaltungsgesellschaftsdienste, Kreditverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alterDomus.com.

