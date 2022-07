DJ MÄRKTE ASIEN/Schwindende Rezessionssorgen treiben Börsen an

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Kräftig aufwärts geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten, angetrieben von den sehr positiven Vorgaben der Wall Street, wo nachlassende Rezessionssorgen für den höchsten Tagesgewinn seit rund einem Monat gesorgt hatten. Berichte über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa hatten für Erleichterung in Europa und den USA gesorgt, weil es Rezessionssorgen dämpfte.

Vom erhöhten Risikoappetit der Anleger profitieren vor allem die Technologiewerte. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es um 1,7 Prozent nach oben, der Schanghai-Composite gewinnt 0,7 Prozent. Es werde nun gespannt auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet, und welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, heißt es. China Everbright verlieren 9,4 Prozent. Der Finanzdienstleister geht für das erste Halbjahr von einem Verlust zwischen 2,60 und 2,80 Milliarden Hongkong-Dollar aus.

Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil im Umfeld weltweit steigender Leitzinsen wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Auch das stützt die Stimmung tendenziell.

Das kräftigste Plus verzeichnet der Nikkei-225, für den es um 2,5 Prozent nach oben geht. Auch hier sind es vor allem Halbleiter- und Technologiewerte, die den Markt antreiben. So steigen Tokyo Electron um 5,7 Prozent und Renesas Electronics klettern um 5,0 Prozent. In Seoul gewinnt der Kospi 0,8 Prozent. Für KB Financial Group (+4,6%) und Hana Financial Group (+2,5%) geht es hier nach oben. Die Unternehmen werden am Donnerstag und Freitag Quartalszahlen bekannt geben.

Die Papiere von SK Bioscience steigen um 1,9 Prozent. Der US-Impfstoffhersteller Novavax hat eine Vereinbarung mit SK Bioscience zur Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs bekanntgegeben, der auch vor der Omikron-Variante des Virus schützt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.769,90 +1,8% -9,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.626,23 +2,5% -7,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.388,85 +0,8% -19,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.301,25 +0,7% -9,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.020,61 +1,7% -11,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.159,23 +1,3% -0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.436,47 +0,5% -8,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:46 % YTD EUR/USD 1,0248 +0,2% 1,0229 1,0212 -9,9% EUR/JPY 141,45 +0,1% 141,33 140,72 +8,1% EUR/GBP 0,8516 -0,1% 0,8523 0,8513 +1,4% GBP/USD 1,2034 +0,3% 1,2000 1,1996 -11,1% USD/JPY 138,04 -0,1% 138,18 137,81 +19,9% USD/KRW 1.308,89 +0,2% 1.305,67 1.310,11 +10,1% USD/CNY 6,7463 +0,0% 6,7445 6,7466 +6,1% USD/CNH 6,7492 +0,1% 6,7450 6,7512 +6,2% USD/HKD 7,8499 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6923 +0,3% 0,6899 0,6871 -4,7% NZD/USD 0,6270 +0,7% 0,6225 0,6207 -8,2% Bitcoin BTC/USD 23.349,72 -1,3% 23.663,37 21.748,03 -49,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,88 104,22 -0,3% -0,34 +43,9% Brent/ICE 106,87 107,35 -0,4% -0,48 +42,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,09 1.711,75 +0,0% +0,34 -6,4% Silber (Spot) 18,81 18,75 +0,3% +0,06 -19,3% Platin (Spot) 886,46 878,00 +1,0% +8,46 -8,7% Kupfer-Future 3,37 3,29 +2,2% +0,07 -24,2% YTD zu Vortagsschluss ===

July 20, 2022 00:50 ET (04:50 GMT)

