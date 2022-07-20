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PR Newswire
20.07.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 19

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.734100 USDIE00BJXRZJ4019 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.373700 USDIE00BJXRZ273
19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.421600 USDIE00BLRPQH31
19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.886800 USDIE00BLRPQJ54

19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.995400 USDIE00BLRPRR04

19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.164900 USDIE00BLRPRQ96

19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.227900 USDIE000HJV1VH3

19 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.111900 USDIE000QRNAC66

19 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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