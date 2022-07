DGAP-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EAMD European AeroMarine Drones AG: EAMD European AeroMarine Drones AG beabsichtigt Erwerb der R.S. Red Eagle AG



20.07.2022 / 08:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 20. Juli 2022. Die EAMD European AeroMarine Drones AG (WKN: 661195 / ISIN: DE0006611957) (" EAMD ") beabsichtigt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der R.S. Red Eagle AG, Trebbin (" Red Eagle "). Für den Erwerb von 51 % der Anteile an der Red Eagle von der Airventure Holding AG, Ruggell, Liechtenstein wird die EAMD ihren Aktionären eine Sachkapitalerhöhung vorschlagen. Als Gegenleistung für die Einbringung der Aktien der Red Eagle sollen rund 750.000 neue Aktien der EAMD ausgegeben werden.



Die Einberufung der Hauptversammlung mit dem Beschlussvorschlag zu der geplanten Sachkapitalerhöhung wird am 22. Juli 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.







Kontakt:

Ulrich T. Grabowski

Mitglied des Vorstands 20.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de