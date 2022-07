The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2022ISIN NameAU3CB0196921 INTER-AMER.DEV.BK 2022MTNDE000A2E4QG3 IKB DT.IND.BK.NRA 17/22DE000DDA0LW1 DZ BANK IS.A981DE000HLB0YS7 LB.HESS.-THR.ZI.EX.07A/13DE000HLB07J1 LB.HESS.-THR.IS.04B/2014FR0010899765 REP. FSE 10-22 O.A.T.USN64884AB02 NOSTRUM FIN. 17/22 REGSUS38141GWM22 GOLDMAN SACHS 17/23 FLRUS38141GWN05 GOLDMAN SACHS 17/23 FLRDE000BLB2T12 BAY.LDSBK.IS. VARXS2031318103 LAND NRW MTN-LSA 19/22 DLUS172967LM17 CITIGROUP INC 17/23 FLRUS172967LN99 CITIGROUP INC. 17/23 FLRUSY2029SAH77 SRI LANKA 12/22 REGSXS1289193176 MANPOWERGRP 15/22US606822AQ75 MITSUB. UFJ FIN.17/22FLRUS606822AP92 MITSUB. UFJ FIN. 17/22XS2031976082 LLOYDS BANK 19/22 MTNXS1650413484 INTL FIN. CORP. 17/22 MTNXS1456455572 CIBC 16/22 MTNXS1641462277 HURRICANE E. 17/22 CVXS1650060970 EUR.BK REC.DEV. 17/22PL0000112165 POLEN 19/22 OK0722US694308JS73 PACIFIC GAS+ 21/23DE000A31C3C0 TAG IMMOBILIEN AG BZR