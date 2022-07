The following instruments on XETRA do have their first trading 20.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.07.2022Aktien1 CA5362501036 Lion Rock Resources Inc.2 US37733W2044 GSK PLC ADR3 CA73108L1013 Polaris Renewable Energy Inc.Anleihen/ETP/ETF1 US713448FN30 PepsiCo Inc.2 US713448FM56 PepsiCo Inc.3 NO0012547274 OEP Finnish Bidco Oy4 XS2227827321 China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]5 XS2333222292 Guotai Junan Holdings Ltd.6 CH0413618353 Kantonsspital Baden AG7 CH0419041428 Kantonsspital Winterthur8 DE000LB2ZV93 Landesbank Baden-Württemberg9 CH0593893982 Nederlandse Waterschapsbank N.V.10 US713448FL73 PepsiCo Inc.11 CH0494734426 Zug Estates Holding AG12 CH1199067674 21Shares Bitcoin Core ETP13 IE00BKVKW020 First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF14 IE000BKMMHF9 UBS MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF