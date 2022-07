Auf der Suche nach dem Fair Value: Laut dem aktuellen Marktausblick "Europe Equity Market Outlook" von Morningstar Equity Research ist die Region Europa nach dem Rückgang an den Aktienmärkten zurzeit so günstig bewertet wie seit Jahren nicht mehr. Nach Einschätzung der Morningstar-Analysten bestehen daher derzeit Chancen im europäischen Markt - insbesondere im Vergleich zu anderen Märkten wie etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...