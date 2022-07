Neueste Chatbot- und dialogorientierte KI-Testfunktionen von Botium stärkt Cyaras Position als weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für CX-Tests und -Qualitätssicherung

Cyara, der Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform, hat heute innovative neue Chatbot-Testfunktionen vorgestellt, die in der neuesten Version von Cyara Botium, der branchenführenden One-Stop-Lösung für umfassende, automatisierte Chatbot-Tests und -Qualitätssicherung, enthalten sind. Die neue Version erscheint nur wenige Wochen, nachdem Cyara die Akquisition von Botium bekannt gegeben hat, um seine Position als weltweit führender Anbieter von CX-Tests und -Qualitätssicherung zu festigen.

Chatbots erleben weiterhin ein enormes Wachstum, das von den bedeutenden Vorteilen angetrieben wird, die sie Unternehmen und Kunden gleichermaßen bieten, aber sie werden auch häufig von Problemen geplagt, darunter falsch interpretierte Kundenabsichten, verzögerte oder unterbrochene Übergaben an Live-Kundenbetreuer und Sicherheitslücken. Negative Chatbot-Erfahrungen können verheerende Auswirkungen auf eine Marke haben und zu Kundenabwanderung führen.

Die Diskrepanz zwischen dem, was Chatbots im Allgemeinen versprechen, und dem, was sie liefern, hat den Bedarf an Lösungen geschaffen, mit denen die Leistung von Chatbots und dialogorientierter KI effizient getestet und überwacht werden kann, ohne die Teams zu überlasten. Mit dem ganzheitlichen Testansatz von Cyara Botium können Marken das Chatbot-Erlebnis der Kunden über alle Kanäle und Plattformen hinweg in allen Phasen des Chatbot-Entwicklungszyklus verbessern und kontinuierlich testen. Cyara Botium befasst sich auch mit der Zunahme von Datenschutzverletzungen von Chatbots, indem es die allgemeine Chatbot-Sicherheit verbessert und die Einhaltung der Sicherheitsstandards des Open Web Application Security Project (OWASP) gewährleistet. Das Ergebnis: einheitliche, qualitativ hochwertige, sichere Erfahrungen und für neue Bots eine verkürzte Markteinführungszeit.

Cyara Botium bietet die folgenden neuen Funktionen und Fähigkeiten:

KI-gestützte Daten- und Testgenerierung

Die neue KI-gestützte Daten- und Testgenerierung von Cyara Botium basiert auf dem weltweit größten Modell der natürlichen Sprache. Auf diese Weise können Unternehmen schnell relevante Beispiele für Absichten und Äußerungen erstellen, um ihre Chatbots eingehend zu schulen und zu testen. Diese hochmoderne Funktion verbessert die Effizienz von Chatbot-Teams erheblich, wobei innerhalb weniger Minuten neue Absichtsformulierungen für den Chatbot generiert werden können ein ansonsten mühsamer, manueller Prozess, der Wochen dauern kann, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln. Indem Cyara Botium das größte vorgeschulte Sprachmodell verwendet, können Kunden KI-generierte Themen als neue Absichten speichern wodurch die Fähigkeit des Chatbots, zu verstehen, was der Benutzer erreichen möchte, dramatisch verbessert wird.

Erweiterte Leistungstests

Cyara Botium hat die Skalierbarkeit seiner Leistungstests erheblich verbessert, indem die Kapazität für parallele Testausführungen drastisch erhöht wurde, sodass Chatbot-Entwicklungsteams Stresstests durchführen können, indem sie sehr große Mengen an Interaktionen simulieren.

IVR (Interactive Voice Response)-Kanaltest und Sprachtest

Mit der neuen Version von Cyara Botium werden zwei neue Testtypen eingeführt. Benutzer können Bots jetzt im IVR-Kanal testen, um sicherstellen, dass sie als Teil des IVR-Erlebnisses effektiv funktionieren, indem Anrufe generiert werden, die Echtzeit-Kundeninteraktionen simulieren. Benutzer können jetzt auch Sprachtests durchführen, um sicherzustellen, dass Voicebots in allen Umgebungen, einschließlich Mobilgeräten und Browsern, gut funktionieren. Diese beiden neuen Funktionen stellen sicher, dass Probleme erkannt werden, lange bevor sie im Realbetrieb auftreten.

"Es steht außer Frage, dass Chatbots Unternehmen Vorteile bringen, aber es ist zwingend erforderlich, dass die Unternehmen auch erkennen, dass negative Chatbot-Erfahrungen dazu führen können, dass Chatbots dem Geschäft mehr schaden als helfen", so Christoph Börner, Senior Director of Digital bei Cyara. "Cyara Botium ist bereits ein bedeutender Marktführer beim Testen von dialogorientierter KI und ist den Marktanforderungen weit voraus. Die innovativen Funktionen, die in dieser Version eingeführt werden, verfestigen unsere Führungsposition und setzen uns noch weiter von der Konkurrenz ab."

Zu den weiteren neuen Funktionen gehören mehrsprachige Tests der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Einhaltung der Sicherheitsprotokolle der Europäischen Union (EU), individuell anpassbare Berichtsvorlagen, die alle Beteiligten ansprechen, und Single Sign-On (SSO)-Benutzerauthentifizierung.

Um mehr über Cyara Botium zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Über die Automated CX Assurance Platform von Cyara

Die preisgekrönte Automated CX Assurance Platform von Cyara versetzt die Unternehmen in die Lage, mit weniger Anstrengungen, Kosten und Risiken ein besseres CX zu liefern. Cyara unterstützt den gesamten CX-Softwarentwicklungszyklus, von der Konzeption über Funktions-und Regressionstests bis hin zu Belastungstests, Chatbot-Tests und der Überwachung im Realbetrieb. So gewährleistet Cyara, dass die Unternehmen über alle digitalen und Sprachkanäle hinweg ausgezeichnete Kundenerlebnisse schaffen können.

Über Cyara

Cyara ist die weltweit führende Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform mit Hauptsitz im Silicon Valley. Die cloudbasierten Omnichannel-Assurance-Lösungen von Cyara für Sprachqualitäts- und Chatbot-Tests beschleunigen die Bereitstellung ausgezeichneter Kundenerlebnisse für Unternehmen und reduzieren gleichzeitig das Risiko, dass Kunden mit Pannen konfrontiert werden. Täglich vertrauen große globale Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220719005055/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien:

Diana Gallagher

10Fold Communications for Cyara

Cyara@10fold.com

(408) 656-9699