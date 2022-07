NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 280 auf 243 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Streamingdienst habe insgesamt die sehr niedrigen Erwartungen übertroffen und bei der Konferenz zu den Zahlen zudem optimistischer geklungen als nach dem ersten Quartal, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Netflix unter dem Strich statt der selbst erwarteten zwei Millionen nur knapp eine Million Bezahlabos verloren hat. Der gestiegene Umsatz habe derweil unter dem starken Dollar gelitten und liege knapp unter der Konsensschätzung./gl/mis



ISIN: US64110L1061

