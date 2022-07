Rekordproduktion: Calibre Mining:Branchenweit eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten

Anzeige / Werbung

Für Anleger, die mit einem Engagement in Tier-3-Gerichtsbarkeiten (Nicaragua) zufrieden sind, ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) branchenweit eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten.

die Aktienkurse purzeln, die Inflation befindet sich auf einem lange nicht mehr dagewesenen Rekordniveau und die Leitzinsen werden Schritt für Schritt erhöht.

Das bedeutet, dass Anleger und Investoren ihr Portfolio überdenken und in sichere Anlageformen flüchten. Dabei ist Gold eine bevorzugte Wahl.

Gold könnte aufgrund mehrerer Unsicherheiten, die sich am Horizont abzeichnen, immer noch längerfristig positive Renditen bieten.

Auch der Angsthandel könnte wieder anlaufen, wir haben für Sie eine Goldaktie, die bei Nervosität an der Wall Street unbedingt in Betracht gezogen werden sollte:

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) veröffentlichte Anfang diesen Monates seine Ergebnisse für das zweite Quartal und meldete eine vierteljährliche Rekordproduktion von rund 59.700 Unzen Gold, eine Steigerung von 37 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Dies war teilweise auf den Erwerb von Fiore Gold und seiner in Betrieb befindlichen Pan Mine in Nevada zurückzuführen. Aber selbst auf organischer Basis (ex-Pan) stieg die Produktion um 12 % auf ~48.800 Unzen. Dies sind phänomenale Ergebnisse, wobei die Pan Mine ~10.900 Unzen beisteuerte und Limon und Libertad zusammen knapp 50.000 Unzen im zweiten Quartal erzielten. Wie unten dargestellt, war dies mit Abstand ein Rekordquartal für das Unternehmen.

Calibre Mining - vierteljährliche Goldproduktion (Firmenunterlagen)

Die gute Nachricht ist, dass weitere Rekorde im Köcher zu sein scheinen, wobei höhere Gehalte im zweiten Halbjahr erwartet werden und das Unternehmen bereits 49 % seiner Prognose in der Mitte (~228.000 Unzen) verfolgt. Dies deutet darauf hin, dass wir in der zweiten Jahreshälfte ein Quartal mit mehr als 60.000 Unzen sehen könnten und dass Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) seine Prognose zur Jahresmitte leicht übertreffen könnte.

In einem Sektor, in dem viele mittelständische Unternehmen unbeständig sind, ist es schön, ein Unternehmen zu sehen, das ständig zu wenig verspricht und zu viel liefert.

Die Fähigkeit, Ziele konsequent zu erreichen oder zu übertreffen, gibt den Anlegern auch das Vertrauen, dass sie sich auf die jüngste mittelfristige Prognose von Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) verlassen können, die ein Wachstum auf 300.000 Unzen pro Jahr im Jahr 2024 vorsieht .

Während die Betriebsergebnisse solide waren, hatte das Unternehmen auch aus Explorationssicht ein starkes Quartal. Dazu gehörten hochgradige Ergebnisse von Panteon North in seinem kleineren Limon-Komplex (7,3 Meter mit 17,8 Gramm Gold pro Tonne, 3,9 Meter mit 9,72 Gramm Gold pro Tonne, 2,4 Meter mit 12,75 Gramm Gold pro Tonne). Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) folgte mit 5,6 Metern mit 66,03 Gramm Gold pro Tonne, 5,0 Metern mit 30,33 Gramm Gold pro Tonne und 4,9 Metern mit 22,55 Gramm Gold pro Tonne bei Panteon North.

Diese Zone befindet sich nur 1 Kilometer nordwestlich der produzierenden Panteon-Mine und weist auf ein gewisses Potenzial für die aktuelle Ressourcenbasis des Limon-Komplexes hin.

Konzessionsgebiet El Limon - Geophysikalische Vermessungskarte

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) meldete in Nevada mehrere beeindruckende Abschnitte aus seinem Gold Rock-Projekt, einem Entwicklungsprojekt, das südlich seiner Pan Mine liegt, die derzeit in Betrieb ist. Zu den wichtigsten Abschnitten von Gold Rock gehörten 45,7 Meter mit 2,01 Gramm Gold pro Tonne, 38,1 Meter mit 1,45 Gramm Gold pro Tonne und 35,7 Meter mit 1,74 Gramm Gold pro Tonne aus der Zone North Pit. Was die zentrale und die südliche Grube betrifft, so lieferten sie jeweils ebenfalls beeindruckende Abschnitte, darunter die folgenden:

18 Meter bei 2,94 Gramm pro Tonne Gold

35,1 Meter bei 1,26 Gramm pro Tonne Gold

18,3 Meter bei 1,53 Gramm pro Tonne Gold

18,3 Meter bei 3,10 Gramm pro Tonne Gold

27,4 Meter bei 1,40 Gramm pro Tonne Gold

Während die obigen Abschnitte im Vergleich zu den hochgradigen Funden bei Panteon North in Nicaragua nicht allzu beeindruckend erscheinen, ist es erwähnenswert, dass diese Gehalte mehr als doppelt so hoch sind wie der Durchschnittsgehalt von 0,66 Gramm pro Tonne Gold bei Gold Rock.

Basierend auf der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung [PEA] von 2020, die bei Gold Rock durchgeführt wurde, schien das Projekt in der Lage zu sein, ~56.000 Unzen pro Jahr mit nachhaltigen Gesamtkosten von 1.000 $/Unze zu produzieren. Dies basierte auf einem durchschnittlichen Reservegehalt von 0,66 Gramm pro Tonne Gold.

Mittelfristiges und langfristiges Wachstum

Wenn wir mittelfristig blicken, gibt es an der Geschichte von Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) viel zu mögen, da das Unternehmen kürzlich eine feste Prognose für eine Steigerung der Produktion auf 250.000 bis 275.000 Unzen im Jahr 2023 und 275.000 bis 300.000 Unzen im Jahr 2024 bekannt gab. Wichtig ist, dass Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) Wachstumspfad recht einfach ist, im Gegensatz zu anderen Unternehmen mit Wachstumsplänen, die erhebliche Investitionen erfordern, die potenziellen Kostenüberschreitungen ausgesetzt sind und dieses Wachstum möglicherweise nicht ohne Verwässerung finanzieren können.

Dies liegt daran, dass das Unternehmen bereits über die Infrastruktur verfügt, um seine Produktionsziele zu erreichen, wobei der Großteil dieses Wachstums auf Überkapazitäten in seinem Werk in Libertad zurückgeht.

Bohrkern El Limon (Unternehmenspräsentation)

Der Plan von Calibre, dieses Wachstum zu erreichen, basiert auf der Exploration der überschüssigen Mahlkapazität von über 1,0 Millionen Tonnen in seiner Libertad-Mühle, mit Plänen, Erz von Pavon Central (einem hochgradigen Tagebau) und Eastern Borosi (hochgradiger Tagebau) zu transportieren.

Fazit:

Basierend auf rund 490 Millionen Aktien und einem Aktienkurs von 1 US-Dollar wird Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Millionen US-Dollar und einem Unternehmenswert von etwa 355 Millionen US-Dollar gehandelt. Dies ist eine spottbillige Bewertung, wobei Calibre mit weniger als dem 2,5-fachen des operativen Cashflows der letzten zwölf Monate und weniger als 200,00 $/oz auf Mineralreserven oder 138,00 $/oz auf M&I-Ressourcen gehandelt wird.

Da Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) jedoch über eine solide Entwicklungspipeline und einen Weg zu mehr als 300.000 Unzen pro Jahr verfügt, ist die Aktie auf dem derzeitigen Niveau stark unterbewertet.

Branchenweit eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten

Am wichtigsten ist, dass es dieses Wachstum aufgrund seiner starken Bilanz ohne Aktienverwässerung erreichen kann.

Obwohl die Aktie stark unterbewertet ist, hat sie keine starke Unterstützung, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise niedrigere Kurse erleben könnte, bevor ihr endgültiges Tief erreicht wird.

Crash-Propheten haben aktuell wieder Hochkonjunktur, die Stimmung an den Märkten könnte kaum schlechter sein.

Aus diesem Grund glauben wir, dass Geduld die beste Vorgehensweise ist

