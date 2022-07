Oh Wunder, oh Wunder: Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) legt nach den Quartalszahlen zu. Nachdem es zwei Vierteljahre gegeben hat, in denen die Anteilsscheine im Nachhinein mächtig korrigierten, gibt es jetzt den Turnaround. Das mag ein Erholungszeichen sein. Allerdings ist trotzdem die Frage, ob die Bewertung für ein lediglich ausreichendes Zahlenwerk bloß zu niedrig gewesen ist. Oder aber, ob das Management des Streaming-Platzhirschs wieder Optimismus verstreut. Das wollen wir uns jetzt natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...