München (ots) -Campingplätze sind in diesem Sommer gefragt wie nie. Besonders in Deutschland, aber auch wieder in den Nachbarländern steigt die Nachfrage nach Standplätzen für das eigene oder gemietete Wohnmobil oder den Wohnwagen - auch mit Haustier. Immer mehr Campingplätze im In- und Ausland haben sich auf die Bedürfnisse von Hundebesitzern eingestellt und gestalten die Plätze hundefreundlich. Viele Campingplätze sind bereits stark gebucht. Doch selbst in der Hochsaison können ADAC Mitglieder bereits seit 10 Jahren von der Rabattkarte Camping Key Europe (https://www.adac-shop.de/camping/camping-key-europe?gclid=EAIaIQobChMI6aq059P6-AIVe4ODBx1qMgWUEAAYASAAEgJYePD_BwE) - CKE - auf vielen Camping- und Stellplätzen in ganz Europa profitieren. Und sind damit auf dem Campingplatzgelände zusätzlich abgesichert gegen Unfall- und Haftpflichtrisiken.Der ADAC gibt Tipps, worauf Sie beim Campen mit Hund achten sollten und bei welchen Campingplätzen Sie mit Hund und der CKE sparen.ADAC Tipps fürs Campen mit Hund:- Rechtzeitige Urlaubsplanung: Einreisevorschriften für Haustiere im europäischen Ausland beachten (https://www.adac.de/reise-freizeit/reiseplanung/)- Genug Futter für die Dauer des Urlaubes mitnehmen- Hund geschützt im Fahrzeug transportieren (z.B. durch Transportbox oder zusätzlichen Gurtverschluss)- Auf der Fahrt ausreichend Pausen für kleine Gassi-Runden machen- Örtliche Regelungen einhalten (z.B. Anleinen auf dem Campingplatz)- Regelmäßige Fellpflege, um Hund und Wohnmobil oder Zelt sauber zu haltenHundefreundliche Campingplätze mit CKE-VorteilJe nach Campingplatz lässt sich mit der Camping Key Europe eine Menge sparen. Der ADAC empfiehlt, vor der Reise zu checken, ob man mit der CKE Rabatte erhält und wie groß die Ersparnis ist. Je nach Campingplatz profitieren auch Vierbeiner von der Karte, auf manchen Plätzen dürfen Hunde "umsonst" campen. Der ADAC hat vier Campingplätze ausgesucht, auf denen mit der CKE gespart wird und auch Hunde ihren Spaß haben.Denn je nach Campingplatz wird den Hunden ein breites Portfolio an Aktivitäten und Pflege geboten. So gibt es zum Beispiel Hundeanimation mit einem Hundetrainer, Hundestellplätze mit extra Zaun, Hunde Camping-Homes, Hundeshops, Hundedusche, Hundezonen auf dem Campingplatz, Hundespielplatz, Hundefriseur oder einen Hundestrand. Dazu stellen manche Betreiber den Gästen mit Haustier auch ein auf den Vierbeiner ausgerichtetes Begrüßungs-Kit zur Verfügung.Camping- und Ferienpark Havelberge (https://campingkeyeurope.com/campsites/campingpark-havelberge-mecklenburg-vorpommern), Mecklenburg-VorpommernDer Preis für einen Stellplatz in der Nebensaison beträgt für CKE-Inhaber 22,00 Euro gegenüber dem regulären Preis von 31,30 Euro. Bei einer Buchung von 7 Tagen können mit der CKE-Karte 65,10 Euro gespart werden.KNAUS Campingpark Viechtach (https://campingkeyeurope.com/campsites/knaus-campingpark-viechtach-bayern), BayernDer Preis für CKE-Inhaber von 22,00 Euro pro Nacht ist inkl. Gebühr für zwei Erwachsene, Strom (5 kWh), einer Dusche pro Person und kostenloser Mitnahme des Hundes. Der reguläre Preis liegt bei ca. 45,50 Euro pro Nacht für zwei Personen mit Hund. Bei einer Buchung von 7 Tagen kann die CKE-Karte rund 164,50 Euro sparen.Camping Villlage Cavallino (https://campingkeyeurope.com/campsites/camping-village-cavallino-venezia), ItalienDer CKE-Preis für einen Stellplatz in der Nebensaison beträgt 22,00 Euro (regulärer Preis ab 28,00 Euro). Bei Buchung von 7 Tagen ergibt sich so eine Ersparnis mit der CKE-Karte ab 42,00 Euro.Lanterna Premium Camping Resort (https://campingkeyeurope.com/campsites/lanterna-premium-camping-resort-istarska), KroatienHier gibt es mit der CKE-Karte 5 Prozent Rabatt in der Hochsaison (14.04.2022 bis 04.10.2022) auf den Preis für ein Mobilheim ab 185,43 Euro.Bei Buchung von 7 Tagen bedeutet das eine Ersparnis ab 64,90 Euro.ProduktangeboteRabatte, Ausweisersatz und Versicherungsschutz für den Campingurlaub bietet die Camping Key Europe - CKE. Die Karte kostet ermäßigt für ADAC Mitglieder 12 Euro für 12 Monate und ist erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 0800 5 10 11 12 und online im ADAC Shop (http://www.adac-shop.de/cke)Das Versicherungspaket umfasst Unfall- und Haftpflichtversicherung, gültig auf Camping- und Stellplätzen für den Karteninhaber, seine begleitenden Familienmitglieder und mitreisende Minderjährige.Die rabattgewährenden Campingplätze sind aufgeführt unter www.campingkeyeurope.comDie CKE bietet außerdem weitere Rabatte, z.B. 10 Prozent auf das gesamte Sortiment der renommierten Campingausrüster Campingaz und Coleman.Campingbusse, Wohnmobile und Wohnwagen für die schönste Zeit des Jahres gibt es - auch kurzfristig - bei der ADAC Wohnmobil-Vermietung (http://www.adac.de/wohnmobile). Haustiere sind auf vielen Fahrzeugen erlaubt!Auf der Camper-Route Richtung Süden - der Felbertauernstraße, gibt es ermäßigte Vorverkaufsticket in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 0800 5 10 11 12 und online im ADAC Shop (http://www.adac-shop.de/vignetten/vignetten-finder)Weitere Campingplätze fürs Hundeleben gibt's auch auf www.pincamp.de zu entdecken. Hier können Interessierte online in die Campingwelt eintauchen und rund 2500 Campingplätze europaweit direkt buchen.Die passende Urlaubsroute für Auto, Wohnmobile oder Caravans kann ganz einfach mit dem ADAC Routenplaner unter Routenplaner | ADAC Maps (https://maps.adac.de/) erstellt werden. Für alle Wohnmobile über 3,5 Tonnen gibt es besondere Mautbestimmungen und Tarife. Mit der ADAC Camper Mautbox XXL (https://www.adac.de/reise-freizeit/maut-vignette/camper-mautbox/) können die Kosten in Mautsystemen von 10 europäischen Ländern abgerechnet werden.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 112,4 Mio. 