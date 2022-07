DJ Renell Bank erweitert Management Team mit der Ernennung von Tarek Saffaf zum Leiter Portfoliomanagement

DGAP-Media / 2022-07-20 / 10:19 Die Renell Wertpapierhandelsbank AG erweitert ihr Management-Team. Tarek Saffaf wird zum 01. August 2022 als Leiter Portfoliomanagement zur Frankfurter Privatbank wechseln. Er wird Teil der erweiterten Geschäftsleitung sein und den weiteren Ausbau des Portfoliomanagements verantworten. Der studierte Finanz- und Wirtschaftsmathematiker ist seit mehr als 15 Jahren in der Investmentbranche als Portfoliomanager tätig. Seine beruflichen Stationen führten ihn u.a. zur Berenberg Bank und zu den Fondsboutiquen Greiff capital management und Tungsten Capital. Als Senior Portfoliomanager und Leiter Portfoliomanagement hat er sowohl private als auch institutionelle Kunden im Bereich Multi Asset und Liquid Alternatives betreut. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Neu- und Weiterentwicklung von Investmentprozessen sowie als Produkt- und Portfoliomanager. "Ich freue mich, dass wir mit Herrn Saffaf einen ausgewiesenen Experten für das Portfoliomanagement gewinnen konnten. Durch seine langjährige Arbeit in führenden Positionen bei anderen Banken, Investmentgesellschaften und Fondsboutiquen ist er ein profunder Kenner des Anlagegeschäfts und damit prädestiniert für diese Aufgabe", sagt Michael Puschmann, Vorstandsmitglied Renell Wertpapierhandelsbank AG. Die Renell Wertpapierhandelsbank AG ist eine 1985 gegründete Privatbank mit Sitz in Frankfurt. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind die Bereiche Corporate Finance, Brokerage und Asset Management.

