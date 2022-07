Unterföhring (ots) -Königin der Herzen. Löwenmutter. Engel der Schwachen. Für Lady Di gibt es auch 25 Jahre nach ihrem Tod mehr Superlative als für nahezu jedes andere Mitglied des britischen Königshauses."Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag in meinem Leben." Wenn Lady Dianas Butler, Paul Burrell, an die Prinzessin der Herzen denkt, steigen ihm noch heute die Tränen in die Augen. In der SAT.1-Dokumentation "Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" erinnern sich Weggefährt:innen wie Burrell, weitere enge Vertraute wie ihr Bodyguard und Society-Expert:innen wie Patricia Riekel ("Bunte") anlässlich ihres 25. Todestages an Lady Diana Spencer, ihr Leben und ihr Vermächtnis - am 30. August 2022 um 20:15 Uhr. Um 22:20 Uhr zeigt SAT.1 das Biopic "Diana" mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Der Film, unter der Regie von Oliver Hirschbiegel (Oscar-nominiert für "Der Untergang"), zeichnet die letzten beiden Lebensjahre der Mutter von Prinz William und Prinz Harry nach, die geprägt waren von ihrer Liebe zu zwei Männern: dem Herzchirurgen Hasnat Khan und dem Unternehmer Dodi Al-Fayed. Mit Al-Fayed kam die ehemalige britische Kronprinzessin am 31. August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben."Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" und der Spielfilm "Diana" - am 30. August 2022 ab 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5277449