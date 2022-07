BASF-Calls mit 90% Chance bei anhaltender Erholung

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse bestehen bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) Chance auf weitere Erholungsgewinne. Hier die Analyse:

"Rückblick: In den vergangenen Handelstagen tauchte die BASF-Aktie immer wieder unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf. Das Interesse am Unternehmen scheint kurz vor den Quartalszahlen Ende Juli hoch zu sein. Dabei zeichnete sich in der Aktie seit einiger Zeit der Versuch einer Bodenbildung ab, der gestern vollendet wurde. Bis zum Monatswechsel Juni/Juli war die Aktie hingegen als mittelfristiger Underperformer gegenüber dem Gesamtmarkt unterwegs und hat seit ihrem Jahreshoch mehr als 40 % an Wert eingebüßt.

Charttechnischer Ausblick: In der BASF-Aktie bestehen momentan ganz gute Chancen für weitere Erholungsgewinne im Bärenmarkt. Mit dem gestrigen Kurssprung näherte man sich bereits ersten Ziele wie der 47er Preiszone an. Beginnend ab hier trifft man auf die ersten mittelfristigen Herausforderungen, deren Überwindung weiteres Aufwärtspotential in Richtung 48,65 EUR und darüber hinaus freimachen würde. Trotz der guten Chancen sollten die Bären aber nicht unterschätzt werden. Fällt der Aktienkurs wieder zu tief in die alte Range unterhalb von 43/44 EUR zurück, könnte es kurzfristig noch einmal ein neues Jahrestief geben."

Kann sich die BASF-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 44,70 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 48,65 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 45 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 45 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD5T4H7, wurde beim BASF-Aktienkurs von 44,70 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 48,65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,019 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,019 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SN5MSU6, wurde beim BASF-Kurs von 44,70 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 48,65 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,76 Euro (+90 Prozent) erhöhen - sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de