Die Inflationsdaten in den USA überraschten einmal mehr. Sie lagen über den Erwartungen der Volkswirte. Der Verbraucherpreisindex hat in der vergangenen Woche mit 9,1 Prozent einen weiteren 41-Jahres-Rekord aufgestellt. Laut Steve Hanke, Professor für Angewandte Ökonomie an der Johns Hopkins University, ist die "höchste Inflation seit 41 Jahren" wahrscheinlich der höchste Stand, den wir jemals erreichen werden.Hanke prognostizierte bereits seit Juli 2021 einen Verbraucherpreisindex von 6 bis 9 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...