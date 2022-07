Der schottische Vermögensverwalter abrdn hat die Auflegung des Aberdeen Standard SICAV I - China Next Generation Fund bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen Small- und Mid-Cap-Fonds (SMID), der hauptsächlich in die am niedrigsten kapitalisierten 30% des chinesischen Aktienmarktes investiert - sowohl in Festland-China als auch offshore (vor allem in Hong Kong). Zugang zu breitem MarktAuf dem zweitgrößten Aktienmarkt der Welt fallen 88 % der Unternehmen in den SMID-Bereich. Der Fonds bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...