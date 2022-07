Kurzmeldung: Anteilseigner von Gazprom (WKN 903276) und anderen russischen Aktien kämpfen weiter mit Banken und Brokern darum, ihre meist als ADRs in deutschen Depots befindlichen Papiere in Stammaktien zu tauschen, die an der Börse Moskau gehandelt werden. Grundsätzlich ist das wieder möglich - aber der Teufel steckt offenbar im Detail... Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar bangen Anleger von Gazprom & Co. um ihr Geld. Aufgrund der Sanktionen ...

