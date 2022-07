Berlin (ots) -Taskrabbit (https://www.taskrabbit.de), der digitale und mobile Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, ist bereits seit einem Jahr in ganz Deutschland verfügbar und bedient mit seinem Angebot die steigende Nachfrage nach Unterstützung im Alltag.Taskrabbit blickt seit seinem deutschlandweiten Start im Juli 2021 auf ein enormes Wachstum zurück: Mehr als 272.000 Buchungen sind im vergangenen Jahr über die Plattform in Deutschland erfolgt, weltweit wurden 2,7 Millionen Tasks im letzten Jahr durchgeführt. Seit Jahresbeginn wächst die Nachfrage nach Haus- und Heimwerkerarbeiten monatlich um fast 150%.Die Zahlen zeigen: Bundesweit wächst das Interesse an den Services, die auf Taskrabbit angeboten und gebucht werden können. Menschen suchen nach personalisierten Dienstleistungen, nach Angeboten, die ihren Alltag erleichtern. Derzeit gibt es Dienstleistungen in mehr als 40 Kategorien bei Taskrabbit. "Was Taskrabbit so besonders macht, ist die Vielfalt der Services, die unsere Tasker anbieten: Von der Umzugshilfe, über den Support bei Renovierungsarbeiten bis hin zum Möbelaufbau. Durch die Vielfältigkeit der Tasker findet man genau die Unterstützung, die man benötigt", so Begüm Zarmann, Managing Director von Taskrabbit Europa.Autonomes Arbeiten ist die ZukunftUnd es ist nicht nur die Vielzahl der Services, die genutzt werden. Auch die Anzahl der Registrierungen von Taskern hat erheblich zugenommen. Tasker sind diejenigen, die über Taskrabbit ihre Dienstleistungen anbieten. Alleine im Juni 2022 haben sich mehr als 3.000 Personen neu auf der Plattform in Deutschland angemeldet, um ihre Hilfe bei verschiedenen Tätigkeiten anzubieten. Monatlich sind es seit Jahresbeginn durchschnittlich rund 1.000 Tasker, die sich neu registrieren. Tasker sind unabhängige Arbeitskräfte, die ihre Arbeit selbstbestimmt koordinieren: Preise und Verfügbarkeit liegen in ihrer Hand. "Wir merken, dass das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitsmodellen, weg von starren Arbeitszeiten und Fremdbestimmung, wächst. Mit Taskrabbit möchten wir genau auf dieses Bedürfnis eingehen. Bei uns kann jeder Tasker seinen Arbeitsalltag so gestalten, wie es für die eigene Planung am besten passt" , erklärt Zarmann.Taskrabbit und die Vision für DeutschlandDeutschland ist aufgrund der hohen Nachfrage ein wichtiger Markt für Taskrabbit. Das vergangene Jahr war von Wachstum geprägt und das Unternehmen plant, seinen Kurs entsprechend fortzusetzen. Für das kommende Jahr erwartet Taskrabbit, dass sich sowohl die Anzahl der gebuchten Tasker als auch die Summe der Neuregistrierungen verdoppeln werden.Um einen Tasker in ihrer lokalen Umgebung zu finden und zu buchen, können potenzielle Kunden und Kundinnen entweder die Taskrabbit-Website (https://www.taskrabbit.de/) besuchen oder die Taskrabbit-App für iOS und Android herunterladen.Über TaskrabbitTaskrabbit ist das globale Netzwerk, das Menschen, die Hilfe bei Haushaltsaufgaben wie Möbelmontage, Handwerksarbeiten und Umzugshilfe suchen, mit qualifizierten, zuverlässigen Taskern in ihren lokalen Gemeinschaften verbindet. Taskrabbit wurde 2017 von der Ingka Group (IKEA Retail) übernommen und ist in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal und Italien tätig. Der Hauptsitz von Taskrabbit befindet sich in San Francisco, der europäische Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.taskrabbit.de oder folgen Sie @Taskrabbit auf Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und YouTube.Pressekontakt:Lesley Kleine-Beck, MSL Germany für Taskrabbitlesley.kleine-beck@mslgroup.comOriginal-Content von: Taskrabbit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137345/5277621