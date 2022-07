Lingen (ots) -Time to shine! Große Preisverleihung bei der TactixX-Konferenz für Affiliate Marketing und Display Advertising.Am 11. Juli wurde EMP Exclusive Merchandise Products, Europas Nr. 1 in Sachen Rock- & Entertainment Merchandising, im Rahmen der TactixX-Konferenz in München mit dem PerformixX Award ausgezeichnet. Das Lingener Traditionsunternehmen freut sich sehr über den 1. Platz in der Kategorie "Bester Advertiser", gefolgt von s.Oliver auf dem 2. und Telefonica auf dem 3. Rang. Olga Enes, Head of Partner Management bei EMP, war eine von 150 Teilnehmenden des Networking-Events und ist stolz auf ihr Team: "Wir haben einen neuen Bereich bzw. ein neues Team aufgebaut im Partner Management: Affiliate, Influencer, Social & Content sowie Brand & Event - und es ist schön zu sehen, wie alle Bereiche miteinander kooperieren und sich gemeinsam nachhaltig und strategisch weiterentwickeln. Wir freuen uns, dass unsere Partner diese Entwicklung mit uns gemeinsam vorangetrieben haben und schätzen diese Auszeichnung sehr."Als größte DACH-Konferenz für Affiliate Marketing und Display Advertising in München, Salzburg und Zürich bietet die TactixX, eine über die Jahre als führend im deutschsprachigen Raum etablierte Branchenveranstaltung der Nürnberger Orlio GmbH, Unternehmen der Online-Marketing-Branche einen bunten Mix aus Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Eine unabhängige Jury aus bis zu 50 Top-Publishern aus dem Affiliate- bzw. Performance-Marketing wählt jährlich die Gewinner in den Kategorien "Bestes Netzwerk/Trackinglösung", "Beste Agentur", "Bester Advertiser" und (2022 erstmals) "Bester technischer Dienstleister".Dazu konnte jedes Jurymitglied bis Ende April ein Netzwerk bzw. eine Trackinglösung, eine Agentur, einen Advertiser oder einen technischen Dienstleister für die Longlist vorschlagen. Zudem gab es für die Anbieter aus den genannten Kategorien die Möglichkeit, einen Platz für die Longlist im Ticketshop zu erwerben. Anschließend erstellte ein unabhängiges Gremium eine Shortlist mit bis zu 15 Anbietern pro Kategorie. Neben EMP waren auch andere große Namen, wie die Deutsche Bahn, MediaMarkt oder Otto nominiert worden. Bis kurz vor der Preisverleihung konnten die Jurymitglieder online abstimmen und maximal zehn Wertungspunkte pro Anbieter verteilen. Bei der Punktevergabe spielten verschiedene Faktoren eine Rolle, wie die technisch fehlerfreie Abwicklung, Support und Proaktivität bei Problemen. Aber auch Partnerschaftlichkeit, Verlässlichkeit, Fairness und Transparenz kamen als entscheidende Aspekte bei der Bewertung der Anbieter zum Tragen. Die ersten drei Plätze pro Kategorie wurden schließlich mit einem edlen Pokal belohnt, den Olga Enes für EMP persönlich entgegennehmen konnte.EMP bedankt sich bei Orlio sowie allen Votierenden und beglückwünscht die anderen Gewinner. Alle Infos zu TactixX und dem PerformixX Award gibt es unter:https://www.tactixx.de/de/performixx-award/Pressekontakt:Stephanie Wacht, +49 591 9143-683, stephanie.wacht@emp.deSonja Schlicht, +49 511 16998916, sonja@cmm-marketing.comMorti Uhlig, +49 511 16998918, morti@cmm-marketing.comOriginal-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64581/5277642