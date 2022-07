DJ MARKT USA/Ermutigende Unternehmenszahlen dürften Börse weiter stützen

Zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen weiter aufwärts gehen, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Dienstag, als unbestätigte Berichte über eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über die Pipeline Nordstream 1 die Furcht vor einer Energiekrise in Europa linderten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an der Wall Street an.

Ermutigende Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen lindern Rezessionsängste. Die hohe Inflation und ihre Bekämpfung durch die US-Notenbank bleiben gleichwohl zentrale Themen. Spekulationen auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte, die in der vergangenen Woche zeitweise die Gemüter erhitzt hatten, sind zwar inzwischen weitgehend aus dem Markt verschwunden, ein Zinsschritt um 75 Basispunkte gilt aber als ausgemacht. Anleger sorgen sich, dass die Federal Reserve durch ein zu rigides Vorgehen die Wirtschaft abwürgen könnte.

An Konjunkturdaten stehen nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Juni zur Veröffentlichung an. Dafür müssen sich die Anleger mit einer Reihe von Quartalsausweisen befassen. Hier hat vor allem Netflix (vorbörslich +7,2%) positiv überrascht. Der Streaming-Anbieter hat zwar im zweiten Quartal Abonnenten verloren, aber längst nicht so viele wie befürchtet. Zahlen kommen überdies vom Pharmakonzern Abbott Laboratories, dem Versicherer Elevance Health, dem Börsenbetreiber Nasdaq und dem Ausrüster der Ölindustrie Baker Hughes. Nach der Schlussglocke werden Tesla, Alcoa, Qualtrics und United Airlines über den Geschäftsverlauf berichten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2022 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.