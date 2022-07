Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hatte es bereits im Vorfeld klar gemacht: Am Donnerstag wird sie erstmalig seit 2011 die Zinsen anheben, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AGDoch wie groß der Zinsschritt sein werde, sei noch nicht ausgemacht. Entgegen des im Vorfeld angekündigten 25 Bp-Zinsschrittes würden die Märkte mittlerweile zu 75 Prozent einen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten einpreisen. Um die Glaubwürdigkeit einer prognostizierbaren Geldpolitik aufrecht zu erhalten, möge jetzt auch erst eine Erhöhung um 0,25 Prozent kommen, ergänzt um eine deutliche Guidance eines 50 Bp-Schritts in der September-Sitzung. Aufgrund weiterhin hoher Inflationsraten, die sich zudem wohl mittelfristig über der Zielmarke verfestigen würden, preise der Markt mittlerweile eine stärkere geldpolitische Straffung ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...