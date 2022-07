Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die DekaBank bereits in der vergangenen Woche erfolgreich eine Subbenchmark bei Investoren platzieren konnte, emittierte diesen Montag die LBBW ihre erste EUR-Benchmark nach neuer Gesetzeslage, so die Analysten der Nord LB.Der Hypothekenpfandbrief mit einer anfänglichen Restlaufzeit von 5,6 Jahren sei im grünen Format begeben worden. Die LBBW sei mit einer Guidance von ms +10bp area auf die Investoren zugegangen und habe ein Orderbuch von über EUR 4,6 Mrd. generieren können. Der finale Emissionsspread habe damit auf ms +5bp reingezogen und das Emissionsvolumen auf EUR 1 Mrd. festgelegt werden können. Eine Bid-to-Cover-Ratio höher als 4x habe es zuletzt Anfang Mai gegeben, Neuemissionsprämien von unter 5bp und ein Tightening von 5bp zur Guidance zuletzt Anfang Juni. Die zweite EUR-Benchmarkanleihe der LBBW in diesem Jahr könne also durchaus als Erfolg gewertet werden, wobei nicht übersehen werden sollte, dass der erste Deal mit einer anfänglichen Laufzeit von 7,5 Jahren im Januar 2022 noch bei einem Spread von -5bp habe platziert werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...