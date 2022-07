Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Nachmittag steht in der Eurozone das Verbrauchervertrauen auf der Agenda, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einem weiteren Absinken dieses Stimmungswertes sei angesichts der rundherum bestehenden Sorgen und Problemen sowie der enormen Inflation im Euroraum - der Juniwert liege bei 8,6%! - zu rechnen. Dennoch scheinen die Marktteilnehmer damit zu rechnen, dass sich die EZB-Falken durchsetzen und morgen mit einem Zinsschritt von +0,50% überraschen, so Oberbank. Diese Annahme würde auch die Erholung des Euro in den letzten Tagen auf bis zu 1,0268 am gestrigen Handelstag erklären. (20.07.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...