DGAP-Media / 2022-07-20 / 13:10 Frankfurt am Main, 20. Juli 2022 - Finance in Motion wurde von BlueMark als "Practice Leader" ausgezeichnet. BlueMark ist ein Anbieter unabhängiger Prüfdienstleistungen im Bereich Impact Management. Finance in Motion erhielt diesen Titel als einer von global nur fünf der insgesamt 60 geprüften Impact Investoren und Asset Manager. Damit würdigt BlueMark das starke Impact Management des Impact Asset Managers und die Weiterentwicklung von Best Practices der Branche. In seinem dritten Bericht, Making the Mark, hat BlueMark seine Benchmark weiterentwickelt und zum ersten Mal eine Liste der "Practice Leaders" erstellt, die bei acht der neun analysierten Operating Principles for Impact Managements (Impact Principles) jeweils zu den besten 25 Prozent der beurteilten Investoren zählen. Die Benchmark basiert auf den Daten und Erkenntnissen aus 60 Impact-Prüfungen von Investoren und Asset Managern mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 160 Milliarden US-Dollar. Bei der Prüfung wurde der Grad der Übereinstimmung mit den Impact Principles beurteilt. BlueMark hatte das Impact-Management-System von Finance in Motion im November 2021 auf seine Übereinstimmung mit den Impact Principles geprüft und exzellente Ratings vergeben, wie in der Offenlegungserklärung von Finance in Motion dargelegt. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von BlueMark als ,Practice Leader'. Bei Finance in Motion steht die Realisierung eines greifbaren und überprüfbaren Impacts im Mittelpunkt unserer Arbeit", so Sylvia Wisniwski, Managing Director von Finance in Motion. "Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Expertise und Strategie, damit wir die Messlatte für Best Practices im Impact Investing noch höher legen können." Den vollständigen Bericht lesen Sie hier: www.bluemarktideline.com/making-the-mark-2022 Die Offenlegungserklärung von Finance in Motion, inklusive der Bewertung durch BlueMark finden sie hier oder unter FiM_Impact_Principels_Disclosure_Bluemark_Verifier_Mar_2022_01.pdf (finance-in-motion.com) Über Finance in Motion Finance in Motion ist ein weltweit tätiger Impact Asset Manager, der sich ausschließlich auf nachhaltige Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern konzentriert. Das Unternehmen strukturiert, verwaltet und berät Impact-Investmentfonds, die öffentliche und private Gelder bündeln, um sich für den Klimaschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt, die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen, die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und die Förderung wirtschaftlicher Chancen einzusetzen. Seit seiner Gründung hat Finance in Motion für die Umsetzung dieser Ziele in Südosteuropa, dem Kaukasus, Lateinamerika, dem Nahen Osten sowie Nord- und Subsahara-Afrika insgesamt bereits 5,8 Milliarden Euro mobilisiert. Zur Ergänzung dieser Investitionen bietet Finance in Motion darüber hinaus technische Hilfestellung an, um Portfoliounternehmen zu unterstützen, verantwortliches Investieren zu fördern und größtmögliche Wirkung zu erzielen. Mit lokalen Fachleuten an 16 Standorten weltweit, die Aktivitäten in mehr als 35 Ländern koordinieren, verfügt Finance in Motion über die nötige regionale Expertise und Marktnähe, um Partner bei der Entwicklung ihrer Unternehmen zu unterstützen und zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und finanzielle Erträge nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Die Förderung von positiven Veränderungen steht dabei im Zentrum der Bemühungen des Unternehmens Eine unabhängige Prüfung seines Impact-Management-Systems attestierte Finance in Motion überzeugende Methoden sowie eine starke Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Impact Managements. Finance in Motion und seine Fonds tragen zur Umsetzung von 13 der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bei. Sämtliche Fonds, denen Finance in Motion beratend zur Seite steht, fallen unter Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Finance in Motion ist als Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.finance-in-motion.com Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn Pressekontakt Finance in Motion Merle Römer Manager, Marketing & Communications Telefon: +49 69 / 271 035-171 E-Mail: m.roemer@finance-in-motion.com

