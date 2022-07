NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Streamingdienst habe bei den Bezahlabos einen geringeren Rückgang verzeichnet als von ihm selbst befürchtet und rechne im dritten Quartal zumindest mit einem moderaten Abonnentenwachstum, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger seien aber der besser als erwartet ausgefallene Jahresausblick für den Barmittelzufluss (FCF), die Initiativen für eine günstigere Version des eigenen Streaming-Dienstes mit Werbeclips sowie die Verhinderung der Mehrfachnutzung von Accounts./gl/ag



