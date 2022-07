Wien (www.fondscheck.de) - State Street Global Advisors, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der State Street Corporation, hat Markus Weis zum Country Head of Germany für SSGA SPDR ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er habe seinen Sitz in Frankfurt und berichte an Matteo Andreetto, Head of EMEA für SSGA SPDR. Darüber informiere die Gesellschaft per Aussendung. ...

