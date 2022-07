VW-Aktionäre haben in den vergangenen sechs Monaten rund 26% an Wert verloren - auf Jahressicht beträgt der Kursverlust der VW-Aktie gut 30%. Das langfristige Bild: Im Fokus: VW-Aktie In den vergangenen zehn Jahren weist die Volkswagen Vz-Aktie einen Gewinn von durchschnittlich +0,3% p.a. aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 10.355 Euro gestiegen. Gleichzeitig...

