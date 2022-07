Die Bayer-Aktie gewinnt heute rund 2% an Wert und befindet sich damit unter den Dax-Spitzenreitern. In den vergangenen sechs Monaten können sich Bayer-Aktionäre über einen Kursgewinn von über 10% freuen, wobei das langfristige Bild sehr zu wünschen übrig lässt. Denn: Bayer-Aktie im Fokus An der Börse legten Bayer-Aktien auf Zehn-Jahres-Sicht per saldo um +1,5% zu, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...